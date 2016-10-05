Два казанских проекта - Гастрономический фестиваль и Казанская велоночь - прошли в финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, которая проводится при поддержке Федерального агентства по туризму. Об этом было сказано на деловом понедельнике в мэрии города, сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе традиционной летучки директор Комитета содействия развитию туризма города Дарья Санникова отметила, что по количеству туристов, посетивших столицу Татарстана с января по август текущего года, был достигнут показатель прошлого года. «К концу года туристический поток в Казани за 2016 год планируется на уровне 2,5 млн человек», - отметила она. Также она сообщила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически на один миллион увеличилось число туристов, посетивших Казанский Кремль.



Санникова напомнила также о прошедших масштабных событиях в столице Татарстана. Так, по итогам официального открытия турсезона и флешмоба из Казани было отправлено около 20 тысяч открыток с приглашениями посетить столицу Татарстана.



Также, по ее словам, в третьей международной «Велоночи», прошедшей в мае, из 5 тысяч участников 10% составили иностранцы. Также в столице Татарстана продолжились водные экскурсии, запущенные в 2015 году. В дополнение к речным экскурсиям по озеру Кабан в этом году был дан старт прогулкам по Казанке: всего поездки на водных велосипедах, лодках и ладьях по водным просторам города совершили более 100 тысяч туристов и горожан. В целом, спрос на водные экскурсии вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.



В этом году столица Татарстана была представлена на Казанской выставке туризма и спорта KITS-2016 и выставке Astana Leısure-2016 в Казахстане.



Мэри Казани Ильсур Метшин назвал туризм одной из важнейших отраслей городского хозяйства и отметил, что озвученные цифры – результат системной работы, начиная с 2006 года, цитирует его пресс-служба мэрии города.



Лучшие проекты региональных конкурсов примут участие в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2016 года, который пройдет 13-15 октября в Ярославле.



Фото: Алексей Спиридонов