В нем он потребовал снять кандидата в депутаты Госдумы Литовченко с выборов. Однако суд после рассмотрения сути претензий отказал Гартунгу в удовлетворении его иска. Доводы оказались несостоятельными.

Отметим, что судебные заседания продолжались два дня. От части претензий юристы Гартунга отказались прямо в ходе суда. Остальные после проверки были отклонены — судья не нашел нарушений избирательного законодательства. Литовченко остался кандидатом в депутаты Госдумы.

По данным доверенного лица Анатолия Литовченко Константина Тетюкова, основной целью Гартунга была борьба не за справедливость, а за очки в предвыборном рейтинге.