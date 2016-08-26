Первое заседание специалистов «Полезного Мозголомства» состоится в в ИТ-парке в следующий вторник, 30 августа.

Главная цель мероприятия — обсудить проблемы Челябинска и предложить ряд реальных решений. Каждая встреча в рамках проекта будет посвящена двум проблемам (общественной и деловой), которые в ходе мероприятия и будут разбирать присутствующие. На первой из них запланировано озеленение города и оценка качества работы сотрудников в отсутствии специализированной службы персонала.

Отметим, что все встречи организуются абсолютно бесплатно. Организатором «Полезного Мозголомства» является Сопредседатель ЧРО «Деловая Россия», член Общественного совета при администрации Челябинска Антон Рудаков. Подробности можно прочитать на Фейсбуке.