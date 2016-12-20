За две недели до знаменитого ралли-марафона «Дакар-2017» Эдуард Николаев провёл альтернативный урок в КФУ, а также в эксклюзивном интервью Metro рассказал о радостях и сложностях соревнований.



Вы провели альтернативный урок и рассказали студентам о радостях раллийных соревнований. Расскажите и мне?



Радостно, что скоро Новый год и что скоро ралли «Дакар- 2017», наконец, начнётся. Оно проходит по очень интересным местам, где нас очень тепло встречают местные жители, потому что для них это целое шоу. Места там очень красивые, мы едем на большой высоте, до четырёх с половиной тысяч километров доходят спецучастки. И, конечно же, соревнования с нашими соперниками — это тоже приносит удовольствие, ведь мы все с раннего детства спортсмены. А что для спортс-мена радость? Это как раз таки соревнование.







А сложного?



А сложное – это, наверное, выполнить эту задачу, что перед нами стоит, завоевать «золотого бедуина» «Дакара».







Знаю, что поделились с учащимися историями дакаровской жизни, не попавшими ни в одно СМИ. Со мной поделитесь?



Ещё бы знать, чего не было в СМИ (Смеётся). Тут всё бывает: и хорошие минуты, и радостные, и печальные. Бывает, что уедем не туда и въедем к кому-нибудь во двор: грубо говоря, въезжаешь в чей-то дом рядом стоящий, и на тебя выбегает какой-нибудь злой дядя с лопатой, мол, что ты тут делаешь.







Чего ждёте от ралли «Дакар-2017»?



Хороших результатов, победы, конечно же. К сожалению, в прошлом году «золотой бедуин» уехал в Голландию. Мы заняли только второе место, и поэтому в этом году такая хорошая мотивация — отыграться и вернуть «бедуина» туда, где он должен быть (Улыбается). Будем стараться.







Готовились к соревнованиям как-то по-особенному?



Готовились усиленно и физически, и морально, так сказать. Будут этапы на большой высоте, нам в помощь приехал инновационный центр Олимпийского комитета из Москвы и активно нас готовит к высокогорью.







А машина? В машине что изменилось?



И машина у нас поменялась. Доработок много, не таких крупных, но значительных. Поработали с «развесовкой», с двигателем, трансмиссией, подвеской. Сравнивали два автомобиля, прошлого и этого года, и видим значительную разницу, которая, надеюсь, поможет нам в этом году осуществить наши планы.







Пожелание нашим читателям на Новый год?



Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Следите, болейте за команду, нам это очень приятно. Будем надеяться, что не подведём и покажем хороший, достойный результат.



Кстати



Ралли «Дакар-2017» будет проходить в Южной Америке:



• Маршрут. Гонка пройдёт по трём странам: Парагвай, Боливия, Аргентина. Старт запланирован в Парагвае.



• Участники. Участие в гонке принимают джипы, грузовики и мотоциклисты. От России будет представлена команда «КАМАЗ-Мастер» в составе четырёх экипажей. В качестве соперников выступят: Mercedes, Renault, Volvo, IVECO.



Фото: Анна Главатских



