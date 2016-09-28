В девяти российских регионах, включая Челябинск, в августе была запущена система «Единый агент РСА»: страховые компании, имеющие филиалы в регионах, продают полисы других страховых компаний – членов Российского союза автостраховщиков. Первые результаты обнадёживают: в регионе зафиксирован рост продаж полисов ОСАГО.



Согласно данным аналитического центра НАФИ, «криминальные автоюристы» в Челябинской области занимают до 90% всего рынка. Такие «специалисты» фальсифицируют страховые случаи и документы, завышают стоимость экспертизы, мухлюют при отправке документов. Пользуясь несовершенным законодательством, они отсуживают у страховых компаний суммы, в разы превышающие сумму реально причинённого вреда.



При этом в большинстве случаев автовладельцам достаётся лишь малая часть, остальное же идёт в карман самих «автоюристов».



В Челябинске «криминальных автоюристов» стало так много, а суммы, которые они научились отсуживать, стали такими большими, что ОСАГО начало приносить громадные убытки страховщикам. Отсюда сложности с приобретением полисов, возникавшие у автовладельцев.



– Нельзя соглашаться работать с «похоронными агентами» – «автоюристами», которые приезжают на место аварии и предлагают заключить договор цессии в обмен на наличные, – советуют эксперты РСА. – Со страховой они затем истребуют в разы большую сумму, но вы её не увидите. Вас также хотят обмануть, если обещают обеспечить фиксированную сумму, а остальное «забрать себе». Если страховая компания занизила выплату, то добропорядочный «автоюрист» действительно может помочь, но оплата должна быть обязательно фиксированной и заранее оговорённой. Но, в конечном счёте, с подачей досудебной претензии страховщику в случае занижения выплаты или, если не помогло, с подачей искового заявления в суд можно справиться и самому – дешевле выйдет. Информации об этом много и в Интернете, и на информационных стендах в судах. И всё же самым эффективным способом восстановить авто является выбор натурального возмещения.



Для разрешения проблемы доступности полисов ОСАГО, вызванной «криминальными автоюристами», в девяти российских регионах, включая Челябинск, в августе была запущена система «Единый агент РСА»: страховые компании, имеющие филиалы в регионах, продают полисы других страховых компаний – членов РСА. Выбор страховщика, от имени которого заключается договор ОСАГО, осуществляется случайным образом, по номеру ПТС. Однако Российский союз автостраховщиков уже предупредил: те регионы, местные власти которых не будут противодействовать «криминальным автоюристам», могут быть выключены из системы «Единый агент РСА». Речь идёт о необходимости координации работы судов, МВД, УФАС, УФНС. Например, главным управлениям МВД регионов предлагается организовать спецгруппы по расследованию дел о страховом мошенничестве и единое окно для приёма соответствующих обращений. Кроме того, УФАС могут выявлять факты недобросовестной рекламы «автоюристов», прокуратура – проверять законность отказов в возбуждении уголовных дел, УФНС – факты неуплаты ими налогов и т.д.



А пока «Единый агент РСА» продемонстрировал эффективность: уже в августе в Челябинской области зафиксирован рост продаж полисов ОСАГО. Однако от самих властей зависит, останется ли «единый агент» в регионе.



Кстати, принятые этим летом поправки к закону об ОСАГО обязуют страховые компании продавать электронные полисы уже с 1 января 2017 года. За исправностью этого сервиса на сайтах страховщиков будет следить Центробанк.