Благодаря инициативе депутата была найдена поддержка городской и областной администрации, которые выделили средства в рамках программы «Реальные дела». Теперь на въезде в ГКБ №6 появился ровный асфальт, а водители скорой помощи больше не крадутся по дороге, полной колдобин и ям, чтобы не потревожить пациентов и аппаратуру.

А на территории детской больницы вместо заваленного мусором пустыря появился парк для прогулок мам с детьми. Скоро здесь установят лавочки и освещение.

В следующем году работы будут продолжены. Здесь необходимо отремонтировать дорогу, которая проходит по самой территории больницы.

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В двух больницах Челябинска появился сквер и дороги

Благодаря помощи депутата Госдумы Владимира Бурматова сразу в двух больницах Челябинска появились хорошие дороги и сквер для прогулок.

Въезд в крупнейший медгородок Челябинска — ГКБ№6 — уже давно разбит. Водители скорой помощи в этом месте всегда притормаживают, чтобы не растрясти пациентов и не сбить работу дорогостоящей аппаратуры. Врачи обратились за помощью к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Благодаря его инициативе были найдены деньги в рамках программу «Реальные дела».

Кроме того, в расположенной поблизости детской больнице №8 территория уже долгое время была завалена мусором. Теперь вместо помойки в бурьяне мамочкам с детьми есть, где прогуляться и подышать свежим воздухом. Уже заасфальтировали дорожки и разбили красивые клумбы, скоро здесь поставят лавочки, проведут освещение и видеонаблюдение.

По мнению Бурматова, работу здесь нужно продолжить и на следующий год. На территории больницы нужно отремонтировать дорогу.