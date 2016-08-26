На встрече член правления Союза журналистов Челябинской области Сергей Филичкин предоставит информацию полпреду Игорю Холманских о беспрецедентном случае давления на СМИ, которое оказывает бизнесмен Валерий Гартунг.

Ситуацию вокруг скандала справедливоросса и южноуральскими изданиями уже назвали недопустимой в Союзе журналистов Челябинской области. Они рассмотрели информационные источники, на основании которых журналисты готовили материалы о бизнесмене, и не нашли поводов для критики южноуральских СМИ и тем более для возбуждения уголовных дел. Подобную реакцию Гартунга члены Союза журналистов назвали недопустимой.

Теперь нападки бизнесмена на прессу будет рассмотрены на высоком уровне.