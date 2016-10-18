О том, как остаться на плаву и даже вырваться вперед, защитить свою фирму от преследований по экономическим статьям, а также законно вывести наличности и легально снизить НДС, - расскажет Владимир Туров. Он приедет 11-12 ноября в Челябинск с семинаром «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно».

Вам будет предложены десятки актуальных схем и множество действующих документов. Кроме того, вашу ситуацию в компании разложат по полочкам профессиональные юристы. Они же предложат максимально эффективный выход.

Всю информацию вы получите с собой для внедрения в собственной компании на 300-страничном буклете. Используйте промокод ЧЕЛЯБИНСК и получите скидку от десяти тысяч рублей.

Семинар состоится в отеле «Raddison Blu Hotel» по адресу: ул. Труда, дом 179

Телефон: 8−800−555−7924

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