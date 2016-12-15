На протяжении трех дней представители операторов Образовательного проекта РЭЦ из Челябинска и других 12 регионов принимали участие в образовательной сессии, в рамках которой им были переданы методика и стандарты обучения по 8 курсу «Логистика в экспортной деятельности».

Аттестация участников сессии состояла из двух этапов: первый - индивидуальное тестирование, второй - презентация, в рамках которой каждый участник должен был продемонстрировать часть курса в отведенный промежуток времени с использованием интерактивных методов обучения. Представители Челябинской области, Тимофей Почтарёв и Алексей Харин, успешно прошли аттестацию и получили удостоверения тренеров Проекта по 8 курсу «Логистика в экспортной деятельности».

«Прошедшая сессия с передачей стандартов обучения по восьмому курсу стала заключительной в 2016 году, но на этом программа Образовательного проекта РЭЦ не заканчивается. Учитывая актуальность и потребность МСП в понимании определенных тонкостей экспортной деятельности, мы расширили базовую программу, дополнив ее тремя новыми курсами, посвящёнными онлайн-торговле, налоговым аспектам экспортной деятельности и продуктам Группы РЭЦ», - рассказывает Алиса Никитина, директор Образовательного проекта РЭЦ.

Знания по курсу «Логистика в экспортной деятельности» тренеры передадут представителям экспортоориентированных предприятий Челябинска на последнем занятии в рамках программы «Организация экспортной деятельности российских предприятий». Итоги реализации Образовательного проекта РЭЦ в Челябинске будут подведены 23 декабря на первой конференции по внешнеэкономической деятельности «Стираем границы для экспорта». Зарегистрироваться на конференцию и оставить заявку на участие в следующем потоке Образовательного проекта можно на сайте export.ica74.com.

Напомним, Агентство международного сотрудничества и Министерство экономического развития Челябинской области реализуют на Южном Урале программу Образовательного проекта в рамках подписанного трехстороннего соглашения с РЭЦ. До конца года в участники проекта – представители малого и среднего бизнеса, – пройдут обучение по восьми курсам программы «Организация экспортной деятельности российских предприятий». Каждый курс разрабатывается специалистами Российского экспортного центра, и включает в себя основы экспортного проекта, маркетинг, деловые коммуникации, правовые, таможенные, логистические, финансовые и налоговые аспекты экспортной деятельности.

Справка:

Образовательный проект (www.exportedu.ru) – системный программный продукт, разработанный Российским экспортным центром для обучения представителей малого и среднего предпринимательства ведению экспортной деятельности и повышения квалификации сотрудников региональной инфраструктуры поддержки экспорта. Сообщества Образовательного проекта в социальных сетях: Facebook - www.facebook.com/ExportEdu, Vkontakte - www.vk.com/exportedu, Twitter - www.twitter.com/Export_Edu.