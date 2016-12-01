2 декабря в 17.00 на Кремлёвской набережной состоится долгожданное открытие Кремлёвского катка – самого длинного катка в Европе на искусственном покрытии, сообщается на сайте kremlinnab.ru.



На открытии гостей ждет развлекательная программа: конкурсы с подарками от Кремлевской набережной, а также показательное выступление фигуристов. Первым опробует лёд специальный гость - игрок Хоккейного клуба "Ак Барс", после катания он проведёт автограф-сессию.



В этом году в работе Кремлёвского катка много изменений. По-прежнему, на Кремлёвский каток можно будет прийти со своими коньками, а можно взять коньки в прокате, которых теперь стало 2. Первый - на привычном месте рядом с Французской каруселью, а новый прокат открывается в павильоне у НКЦ. В этом году Кремлёвская набережная позаботилась об увеличении количества инвентаря в прокате - теперь коньков в прокате стало на 100 пар больше и общее количество составило 300 пар.



Кремлёвский каток, протяженностью 1000 метров, в этом году ограждён по всему периметру. Гуляющие по набережной гости не смогут попасть на каток без коньков. Для тех же, кто планирует посетить каток со своими коньками – откроется специальный отдельный павильон для переодевания. Также впервые в зимний период по всей протяжённости набережной откроется 8 кафе, в которых можно будет перекусить и согреться горячими напитками во время катания.



Для маленьких любителей покататься на коньках, в ближайшее время на Кремлёвской набережной откроется отдельный детский каток, вход на который будет свободным.



Режим работы катка: в будни с 16:00 до 23:00.

В выходные дни с 12:00 до 23:00, технический перерыв с 16:00 до 18:00.



Стоимость: вход на каток со своими коньками - 50 рублей (оплата за день), прокат коньков+вход - 130 рублей (оплата почасовая).

Выдача коньков происходит до 21:45.



Фото: sntat.ru