Казань и Уфу летом 2017 года свяжет прямой скорый поезд. Соответствующее трёхстороннее соглашение было подписано 20 сентября в рамках московской выставки «Отдых-2016» Государственным комитетом РТ по туризму, Государственным комитетом по предпринимательству и туризму Республики Башкортостан, а также ООО «РЖД-тур». Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на заместителя председателя Государственного комитета РТ по туризму Екатерину Барабанову.



«Предметом настоящего соглашения является сотрудничество между Татарстаном и Башкирией в рамках взаимного продвижения туристских возможностей наших республик и создание различных туров, в том числе, туров на поездах. Сейчас обсуждается возможность реализации данного проекта в части организации весеннего взаимного туристического поезда между Казанью и Уфой. Скорее всего, весной поезд будет однодневный – вечером люди сядут на поезд, ночью едут, утром приезжают, осматривают, соответственно, Казань или Уфу и вечером уезжают обратно», – цитирует агентство Екатерину Барабанову.



По её словам, если проект будет востребован у туристов, то уже на осенние каникулы будет создан двухдневный тур. В настоящее время стороны обговаривают возможности реализации этого проекта, стоимость турпакета и т. д.



«Если переговоры пройдут положительно и мы поймём, что проект интересен всем сторонам, в очень скором будущем появится конкретное предложение по посещению для жителей Татарстана Уфы именно на туристском поезде из Казани», – сказала зампредседателя Государственного комитета РТ по туризму.



Фото: 100dorog.ru