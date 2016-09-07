Для этого были выделены ставки лесников, водителя, тракториста и бригадира, закуплена техника, инструменты и одежда.

Каштакский бор является уникальным памятником природы Южного Урала. Для его очистки и благоустройства регулярно проводятся рейды неравнодушных горожан, общественников и активистов различных организаций. Однако это недостаточно для того, чтобы сохранить изюминку южноуральской природы. Лидер движения «Соцгород» Андрей Барышев обратился к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому с просьбой помочь в благоустройстве лесного массива.

Губернатор поддержал инициативу активистов и распорядился организовать специальную бригаду. Теперь в Каштакском бору есть собственные лесники, которые помогут привести лес в порядок. Они приберут мусор, высадят новые деревца и удалят старые и больные растения.