В рамках слёта тревел-блогеров, который организовало в Москве сообщество Travel Russia, прошли выборы «Туристической столицы России». Сообщество объединяет путешественников по России на платформе «живого журнала» и активно работает в социальных сетях, формируя виртуальный медиаконтент, без которого современную туриндустрию представить уже невозможно.



В финальный пул голосования вошли 12 городов России, наиболее привлекательных с точки зрения развития внутреннего и въездного туризма. При этом с учётом особого федерального статуса Москву и Петербург организаторы в общий список не включили.



Выборы туристической столицы страны были организованы в Единый день голосования, 18 сентября. При этом стилистически и организационно они соответствовали всем соответствующим канонам: для участников были отпечатаны специальные бюллетени, а за ходом голосования и подведением итогов наблюдали специально приглашённые средства массовой информации.



В результате голосования первое место заняла Казань. «Туристическое серебро» – у Ярославля, «бронзу» тревел-блогеры отдали Нижнему Новгороду.



Комментируя итоги голосования, руководитель сообщества «Travel Russia» журналист и блогер Елена Харо отметила, что победа Казани оказалась абсолютно заслуженной. По ее мнению, этот успех объясняется не только изначально выгодными историко-географическими факторами, но, прежде всего, целенаправленной работой по продвижению и популяризации столицы Татарстана.



По словам Елены Харо, результаты голосования важны ещё и потому, что «фактически являются экспертной оценкой, сделанной ведущими тревел-блогерами на основании личного опыта и многолетнего тестирования отечественной туриндустрии во всех регионах страны», цитирует её пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.



Фото: официальный сайт Казанского Кремля