Суть проекта проста: участников делят на две ключевые группы, которые устраивают мозговые штурмы. На первой встрече они справились с проблемой озеленения, на которой — с оценкой персонала без помощи специалистов. В этот раз, 27 сентября, они встретились для того, чтобы благостроить дворовые территории.

В итоге было готово 29 эффективных идей. Для того, чтобы во дворах меньше мусорили — предложили установить яркие сверкающие урны, для безопасности — обратиться к интернет-провайдерам. Они поставят видеокамеры с трансляцией на собственный сайт. Так провайдер получит новых благодарных клиентов и повысит посещаемость собственного сайта, а родители смогут наблюдать за своими детьми в режиме онлайн. А чтобы во дворах не собирались пьющие компании — надо поставить спортуголок. Деньги на его установку поможет собрать информационный стенд с рекламой.

Как видите, нерешаемых проблем для мозголомов, похоже, нет. Если вы хотите присоединиться к ним — посетите страничку в Фейсбуке. Там вы найдете отчеты по прошлым встречам и графики новых.