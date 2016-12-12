В течение дня гости ярмарки могли приобрести интересные сувениры ручной работы в подарок родным и близким на Новый год. Так, фонд поддержки материнства и детства «Берег» представил на ярмарке работы своих подопечных, молодых матерей – мягкие игрушки, мочалки. Отведать казачий плов предлагал Молодежный казачий центр «Пчёлочка златая». Благотворительный фонд «Солнечный день» угощал мандариновым вареньем. Помимо этого, на мероприятии работали площадки с мастер-классами: аквагрим, рисование 3D-ручками, изготовление фетровых курочек, плетение кос.

Перед гостями ярмарки весь день выступали ребята из казачьего хора, юные поэты, музыканты и певцы из творческого объединения Stella. Гостей ярмарки удивил австралийский инструмент диджериду, похожий на огромный альпийский рог.

Известный зоозащитник Карен Даллакян познакомил юных челябинцев с подопечными фонда «Спаси меня» – ящерицей, змеей, хорьком. Ребята с восторгом поиграли с животными и узнали об их повадках.

Организаторами ярмарки выступили Челябинский региональный ресурсный центр для поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, Челябинское городское общественное движение помощи онкобольным детям «Искорка», Челябинский региональный благотворительный фонд «Родная».

Оргкомитет благотворительной ярмарки «Добрый Челябинск» благодарит за поддержку завод «Трубодеталь», сеть магазинов «Леруамерлен», магазин «Цветочка», типографию «Два Комсомольца», Челябинский Дом печати, информационный партнёра медиахолдинг «Гранада пресс»