Теперь у вас есть уникальная возможность сохранить свое время и деньги, при этом полностью перейдя на белые схемы документооборота.

Более 50 легальных способов того, как обеспечить процветание фирмы в кризис и избавиться от налогового преследования, знает автор семинара «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно» Владимир Туров.

Всю информацию после семинара вы возьмете с собой в 500-страничном буклете. Кроме того, в качестве бонуса вашу ситуацию разберут высокопрофессиональные юристы и посоветуют, что делать. А если вы укажете промокод «Челябинск», то вам сделают скидку 10 тысяч рублей.

Семинар состоится 11 и 12 ноября в Raddison Blu Hotel (Челябинск, Труда, 179. Телефон: 8−800−555−7924

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