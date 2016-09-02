Это связано с тем, что оно находится во втором поясе санитарной зоны Шершневского водохранилища.

Русская медная компания получила лицензию от Федерального агентства по недропользованию на разведку полезных ископаемых еще в 2011 году. Все требуемые работы были проведены еще до осени 2014 года. Следующим шагом должно быть получение разрешения на разработку руды от Государственной комиссии, однако тогда выяснилось, что данное месторождение находится во втором поясе санзоны Шершней. Поэтому Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области вынесло запрет на разработку данного месторождения.

Отметим, что санитарные зоны были определены благодаря Постановлению Совета министров РСФСР от 02.09.1977 №465 «Об утверждении зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и источника водоснабжения г. Челябинска». Тех пор нормы законодательства для определения санзон серьезно изменились, поэтому юристы РМК обратились в Арбитражный суд. Параллельно выяснилось, что аналогичный иск находится в Верховном суде. 21 июля 2016 года Верховный суд постановил, что санзоны должны остаться прежними. Поэтому разработка полезных ископаемых в Биргильдинском месторождении проводиться не будет.