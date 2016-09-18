Безопасность жителей Челябинской области обеспечивают представители правоохранительных органов, а также всех экстренных оперативных служб и ведомств региона.

Все экстренные службы и правоохранительные органы находятся в режиме повышенной готовности. Только от МЧС задействовано более тысячи сотрудников. По распоряжению губернатора Челябинской области, они отвечают за обеспечение пожарной безопасности и бесперебойного электроснабжения. Все помещения для голосования и избирательные комиссии обеспечены резервными источниками питания.

Отметим, что рабочие смены ведомств, обеспечивающих безопасность, организованы таким образом, чтобы каждый сотрудник мог проявить свою ответственность и реализовать свой гражданский долг -проголосовать на выборах.