Большая 200-рублёвая банкнота с казанскими символами на ней и флаг с призывом голосовать за Казань на сайте твоя-россия.рф были подняты командой энтузиастов на самую высокую горную вершину России и Европы. Об этом сообщил отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».



Вслед за продолжительным автомобильным туром по всем городам-претендентам за право попасть на новые банкноты Центробанка номиналом 200 и 2000 рублей, а также путешествием на другой конец света – в Австралию – символ Казани в голосовании буквально покорил новую вершину. 1 октября флаг-банкнота с Казанским Кремлём был поднят на одну из высочайших вершин планеты – стратовулкан Эльбрус.



Совершившая восхождение на пятитысячник команда альпинистов решила таким оригинальным образом порадовать всех болельщиков Казани и поддержать столицу Татарстана в голосовании.



Кстати, два города-территории, чьи достопримечательности уже в 2017 году разместят на новых банкнотах России, будут названы уже 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия 1».



На сегодняшний день вокруг голосования за символ на новых купюрах кипят настоящие страсти. Наиболее явных кандидатов трое – это Сочи, Казань и Дальний Восток. Казань довольно долгое время лидировала, затем опустилась на третье место (после Сочи и Дальнего Востока). В данный момент столица Татарстана вновь вырвалась в лидеры, опередив ближайшего соперника – город Сочи – на две тысячи голосов.



Фото: Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»