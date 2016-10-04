По всей России прослеживается тенденция снижения продаж автомобилей. Аналитики ожидают к концу года падение на 15% вопреки прогнозам Минпромторга РФ, которые рассчитывали снижение лишь на 10%. В рамках круглого стола «Автомобильный бизнес в Казани: стоит ли ждать возрождения?» эксперты этого сегмента рынка высказали свои мнения насчёт состояния отрасли сейчас и её перспектив в будущем.



Татарстанский автомобильный рынок по масштабу занимает четвёртое место в России. Конкуренцию ему составляют Москва, Московская и Ленинградская области. В месяц в Татарстане осуществляется 4000 продаж автомобилей. Жители республики отдают предпочтение отечественному «АвтоВАЗу» (30% продаж) и иномаркам компаний Renault, Hyundai и КIA. Также популярностью пользуются марки Toyota и BMW.

По заявлению старшего аналитика «Альпари» Романа Ткачука, авторынок Татарстана показывает неплохую динамику относительно других регионов и общероссийских показателей. Спад составил всего 10%, а по Казани цифра еще ниже – 5%. При этом по доступности автомобилей Татарстан занимает лишь 39-е место.



- Все регионы, которые по основным показателям сопоставимы с нами, например, Челябинская область, Башкортостан, находятся на 30-м и ниже местах. И в данном случае следует говорить о специфике ценового сегмента и географических особенностях России, - сказал спикер круглого стола, коммерческий директор компании «ТрансТехСервис» Тимур Валлиулин.

Тимур Валиуллин также высказал мнение о том, что состояние рынка сейчас - это не кризис, а новые реалии, в которых дилерам предстоит научиться работать. И подчеркнул, что автомобиль не является товаром первой необходимости, поэтому потребители в условиях кризиса экономят именно на этом.



Представители дилерских салонов отметили, что прибыль приносит далеко не продажа авто. Рентабельность бизнеса сохраняется за счёт продажи сопутствующих услуг и сервисных программ. Такая тенденция типична для автомобильного рынка России.



- Мы сейчас больше поддерживаем сервис для увеличения клиентской лояльности. Также наш дилерский центр предоставляет различные скидки и зарабатывает на сопутствующих услугах. Конечно, нам бы очень хотелось вернуть на рынок ситуацию, когда дилеры зарабатывают и на продаже, - рассказала генеральный директор дилерского центра «АКОС» Юлия Хайдарова.



За последние месяцы в полтора раза возросло количество кредитов на автомобили. Покупка личного транспорта под проценты составила 60% от общего числа продаж. Также спросом пользуются автомобили с пробегом, прибрести которые можно и в том числе в дилерских центрах. По мнению экспертов, это дает гарантию на качество подержанной машины.



На фоне роста стоимости ремонта автомобилей увеличилась и стоимость страховки. Многие автолюбители сейчас воздерживаются от страхования.



- Многие просто перестают страховаться, хотя до этого страховались на протяжении многих лет. Понятно, что продажи КАСКО через салоны падают. Падает ещё и пролонгация договоров. В целом, радоваться пока нечему, - высказал опасения президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров.

В качестве альтернативы кредитам российскому потребителю совсем недавно была представлена услуга лизинга физических лиц. Она заключается в долгосрочной аренде автомобиля. При этом лизинговая компания берёт на себя все заботы по оформлению машины и выплате транспортного налога. Также клиент может не беспокоиться о штрафах. За нарушения также платит компания, а клиент возвращает эти средства в удобное для него время. По истечении срока договора клиент может выкупить машину или вернуть ее компании.



Внедрение лизинга в российскую реальность только началось, и ему значительно препятствуют особенности российского менталитета и «психология обладания».



- Очень часто приходится сталкиваться с логикой: «мы же платим деньги, а машина всё равно не наша», - прокомментировала коммерческий директор компании «КОНТРОЛ лизинг» Ольга Фролова.



Но, тем не менее, Ольга Фролова смотрит с перспективой на популяризацию лизинга в России и отмечает, что уже появляются клиенты, которые интересуются именно этой услугой. Очевидное преимущество лизинга – размер ежемесячных платежей. Так как клиент не становится собственником автомобиля, оплата услуг лизинговой компании в среднем в два-три раза ниже, чем выплаты за кредит.



Резюмируя итоги круглого стола, все спикеры подтвердили, что ситуация на автомобильном рынке Татарстана, как и по всей России, сложная. Низкая покупательская способность, связанная с кризисом, негативно повлияла как на дилерские центры, так и на сопутствующие компании и экономику в целом. Но все участники высказались позитивно относительно перспектив автобизнеса республики и подчеркнули, что для выхода из кризиса упор в работе дилерских центров и страховых компаниях будет делаться на клиентоориентированность.



Автор: Рената Кимаева



Фото: autonews.ru