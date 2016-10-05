В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования по автомобильному многоборью среди женщин-автомобилистов «Автоледи». Мероприятие было приурочено к VI Международному конгрессу «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», который проходил в «северной столице» 29-30 сентября. Представительницы Республики Татарстан – Анна Кулагина и Камиля Мухаметзянова – завоевали серебряные медали соревнований в командном зачёте.



За звание лучшей автоледи страны боролись 125 представительниц из 63 российских регионов. Принять участие в соревнованиях могли женщины-водители в возрасте от 18 лет, имеющие водительское удостоверение категории «В», победители аналогичных конкурсов в регионах. Соревнования проводились как в личном, так и в командном зачёте.



В течение двух дней жюри из числа сотрудников Госавтоинспекции и инструкторов автошкол оценивали подготовку участниц на двух этапах. Конкурсантки продемонстрировали знания правил дорожного движения и навыки управления легковым автомобилем при выполнении специальных упражнений на время. Также конкурсантки представили жюри творческие выступления «Вместе за безопасность дорожного движения», рассказывающие о роли общества в обеспечении безопасности на дорогах, формировании взаимоуважения среди участников дорожного движения.



Помимо соревнований, участницы приняли участие в работе «круглого стола» и обсудили ситуацию с аварийностью на дорогах страны и роль общественности в решении имеющихся проблем.



Финальные соревнования «Автоледи» состоялись на открытой площадке выставочного комплекса «Ленэкспо». Наградили победительниц вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения России Виктор Нилов и председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.



В командном зачёте первое место заняли представительницы Санкт-Петербурга, на втором месте – команда Татарстана, на третьем – автоледи Ленинградской области. Камиля Мухаметзянова из Татарстана удостоилась третьего места в личном зачёте, сообщает пресс-служба МВД по РТ.



Фото: зарулём.рф