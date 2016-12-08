В преддверии новогодних праздников в Казань приезжал Антон Макарский с презентацией шоу "Алладин и Повелитель огня", где он озвучивает одного из главных героев - Аладдина.



Зрителей ждет удивительно красивая история по мотивам самой известной восточной сказки, но история любви Аладдина и Принцессы зазвучит по-новому. Аладдин спасает принцессу и сражается с коварным визирем – Повелителем огня. На настоящем летающем ковре он путешествует со своим другом Джинном и Принцессой во времени из прошлого в настоящее и будущее.



Традиционно наши звёздные редакторы приходят к нам в офис, но в этот раз получилось так, что мы сами поехали к артисту в гости. Удобно расположившись в лобби-баре отеля, мы стали ждать Антона.



– Извините, что заставил вас ждать. Куда мне садиться? – сходу начал Антон.



Как оказалось, артист не особенно следит за новостями из-за жёсткого графика — каждый день концерты в новом городе. Поэтому когда мы объяснили Антону суть проекта, он даже немного смутился:



– Давайте попробуем, конечно. Но я за новостями не слежу, не знаю, получится ли.



Получилось чудесно. Антон не только очень быстро проникался той или иной новостью, но и давал основательные комментарии.



– Как вы глубоко копнули, часто говорила я.



– Конечно, надо же основательно подходить к вопросу, – с улыбкой отвечал Антон.



Одним из поводов для вопроса стало исследование Superjob, суть которого заключается в следующем: «Люди, склонные к интеллектуальному труду, более ленивы. Они меньше двигаются, но лучше концентрируются на сути поставленной задачи».



– Я практически подхожу к тому или иному вопросу. Я знаю много интеллектуалов, к которым слово «лень» совершенно не подходит. И знаю много людей, которые интеллектом не блещут, но, глядя на них, можно сказать: да, лень – это их вторая фамилия. Я не очень согласен с данными этого опроса. Что касается меня, думаю, да, я ленивый, и лень мой враг номер один. Я с этим врагом борюсь, но с переменным успехом.



Фото: Алексей Спиридонов