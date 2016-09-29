2017-й год объявлен в Республике Татарстан Годом экологии и общественных пространств. Об этом в рамках двадцатого заседания Государственного Совета Республики Татарстан, прошедшем на минувшей неделе, сообщил Президент РТ Рустам Минниханов в своём ежегодном послании Госсовету.



Позитивным примером, по мнению Рустама Минниханова, стали мероприятия Года парков и скверов и Года водоохранных зон:



– Нам удалось вовлечь жителей в процесс создания комфортной среды собственного проживания. Совместными усилиями за 2015-2016 годы по всему Татарстану мы построим и приведём в порядок 183 парка и сквера. Кроме того, в двадцати районах республики появятся новые места отдыха у воды, в частности, в Казани – набережная Нижнего Булака и лесопарковая зона «Лебяжье». Главный показатель эффективности нашей работы – востребованность населением данных объектов. Здесь формируется современная культура активного отдыха. И это нас радует.



– В продолжение начатой работы по созданию комфортной среды 2017-й год объявляется в республике Годом экологии и общественных пространств. Одновременно с учётом объявленного в России Года экологии, мы продолжим озеленять наши города и сёла, обустраивать водоемы. Особое внимание следует уделить придомовым территориям. Хороший опыт приведения их в порядок есть в Казани, Нижнекамске, Зеленодольске и в ряде других городов республики. Кроме того, необходимо продолжить работу по внедрению зеленых стандартов в сфере жилищного и дорожного строительства, развитию рынка газомоторного топлива, а также по повышению эффективности очистных сооружений и экологичности производств, – отметил Рустам Минниханов, добавив, что благоприятная экологическая обстановка способствует повышению и туристической привлекательности республики.



Министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев поделился успехами, уже достигнутыми Татарстаном в сфере экологии и окружающей среды, а также дал несколько советов руководителям на местах:



– Каждый житель республики понимает свою значимость и вносит весомый вклад в дело охраны окружающей среды – в этом году в различных субботниках и акциях по уборке территорий приняли участие более миллиона человек. Что касается промышленных предприятий, то каждое производство в республике имеет сегодня свою природоохранную программу. Параллельно идут сегодня экономика и экология. Результаты не заставляют себя долго ждать – Нижнекамск исключён из списка городов с высокой антропогенной нагрузкой, а город Казань находится в лидерах по качеству воздуха. Ежегодно, фиксируя рост различных производств, мы фиксируем снижение количества загрязнённых выбросов в атмосферу. Время меняется, меняются и методы работы. Сегодня труд наших инспекторов настолько упрощён, что, находясь в любом районе, обнаружив несанкционированную свалку, он может сделать фото и тут же разместить ее на экологической карте Республики Татарстан. Глава того или иного района может отслеживать санитарное состояние в онлайн-режиме. Снегоходы, катера, геодезические приёмники, видеокамеры, видеорегистраторы, квадрокоптеры, беспилотные летательные аппараты с тепловизором, рации, экспресс-методы анализа и мониторинга позволяют сегодня работать эффективно и оперативно. Но стоит понимать, что высоких результатов мы добьёмся лишь тогда, когда сплотимся в одну большую команду, – цитирует министра пресс-служба ведомства.



Фото: tatar-inform.ru