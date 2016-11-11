Намерения пришельцев не ясны — вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошенными гостями. Правительство обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс (Эми Адамс) и физику Яну Доннели (Джереми Реннер), чтобы предотвратить глобальную катастрофу и найти общий язык с пришельцами. Отныне судьба человечества находится в их руках.

Смотреть любимое кино вдвойне интереснее в «мягких» кинотеатрах «Мегаполис» и «Алмаз». Все залы кинотеатров оборудованы уникальными VIP-креслами с выдвигающейся подставкой для ног и увеличенным пространством между рядами, что сделает для Вас просмотр фильмов невероятно комфортным.



КРК «Мегаполис»: Свердловский пр, 51а

телефон: 247-45-45

megapolis.mega74.ru.