29 октября 2016 года пройдет образовательная акция по проверки грамотности на татарском языке “Татарча диктант”.





Акция направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владения литературным татарским, самопроверку орфографических и грамматических ошибок. Каждый желающий сможет попробовать свои силы в написании диктанта на татарском языке.



“Татарча диктант” – образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма на татарском языке.





Добровольный бесплатный диктант для всех желающих будет проходить одновременно в Казани, Москве,

Санкт-Петербурге, Ижевске, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, а также в Казахстане (Павлодар) и Кыргызстане (Бишкек).

Акция стартует 29 октября в 11:00 одновременно на всех площадках Республики Татарстан, городах России, а также в Казахстане и Кыргызстане. Участники напишут отрывок из рассказа татарского писателя Амирхана Еники “Жиз кынгырау”.



Диктант по татарскому языку будут проверять филологи, профессоры и докторы филологических наук. В каждой площадке образовательной акции читать текст диктанта будут заслуженные деятели искусств и культуры, писатели и ведущие.

В Казани «Татарча диктант» пройдет в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального университета (Татарстана, 2, 3 этаж, актовый зал). Текст диктанта будет читать заслуженный артист Республики Татарстан, актер ТДАТ им. Г. Камала Фанис Зиганшин.

Для участия в акции можно пройти регистрацию на сайте.

Фото: предоставлено организаторами





