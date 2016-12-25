В Сети появилось видео с места крушения Ту-154 Министерства обороны РФ, который потерпел крушение утром 25 декабря. На кадрах - поисковая операция в районе, где рухнул самолёт с артистами, военными и журналистами на борту. Уже найдены фрагменты самолета и некоторые личные вещи пассажиров. Все 92 человека, которые находились на борту - погибли, в том числе члены экипажа.

Поисковая операция ведётся с воздуха и на воде. Девять судов МЧС РФ задействованы в поисковой операции в Чёрном море, сообщает пресс-служба ведомства. Они ищут погибших и обломки самолета. 48 водолазов находятся в готовности для обследования крупных конструкций лайнера, которые, предположительно находятся на глубине.

Также в районе крушения Ту-154 будет задействован подводный аппарат, которым можно управлять дистанционно. В Сочи также прибудут 42 специалиста отряда Государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России из Москвы, которые сразу же приступят к работе на месте крушения самолета.

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Крушение Ту-154 Министерства обороны РФ в Чёрном море