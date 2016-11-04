В Twitter зарубежного издания KhalilMENA 4 ноября появились кадры, в подписи к которым говорится, что на камеру попал момент атаки террористов на российский вертолёт в Сирии. Канал, опубликовавший видео, судя по другим размещённым постам, специализируется на новостях из "горячих точек".

В описании к видео говорится, что российский вертолёт был обстрелян накануне на востоке провинции Хомс боевиками террористической группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ) с помощью управляемой ракеты.

На видео запечатлён момент, как вертолёт стоит на земле, а рядом ещё один взлетает. В этот момент ракета попадает в первый вертолет. После взрыва вертолёт весь охвачен огнём.

Подлинность видео устанавливается.

Ранее сообщалось, что 3 ноября во время доставки гумпомощи на вертолёте в один из населённых пунктов соседней с Хомсом провинции Хама вертолет совершил вынужденную посадку. Как передаёт РИА "Новости", во время осмотра место рядом с вертолётом обстреляли боевики. Техника была существенно повреждена, экипаж не пострадал и был оперативно доставлен поисково-спасательным вертолётом на авиабазу Хмеймим.