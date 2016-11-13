В восемь часов вечера в минувшую субботу на станции «Технологический институт» было настоящее столпотворение. Но пассажиры радовались такому скоплению народа. Дело в том, что по случаю дня рождения Петербургского метрополитена (подземке исполнился 61 год) тут проходил бесплатный концерт ансамбля «КаминскийТриО». Музыканты Вадим Каминский (виолончель), Дина Каминская (фортепиано) и Лидия Каминская (скрипка) исполнили произведения классической музыки.

«Идёшь по заснеженному городу, заходишь в метро, а тут концерт. Класс!» – поделилась впечатлениями в соцсети одна из случайных зрительниц.

«Отыграв полтора часа, ребята тепло пожелали удачи и удалились. Спасибо за хороший вечер», – написал другой пассажир метро.

В этот вечер на станции звучала музыка Бетховена, Брамса, Шуберта, Андрея Петрова и других композиторов.

Концерт на станции «Технологический институт» собрал примерно 100-150 зрителей.

Кстати, это не первое выступление классических музыкантов в подземке. В конце мая 2016 года на станции «Спортивная» дал концерт оркестр Мариинского театра.