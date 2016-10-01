В его рамках партнер мероприятия – Датский институт культуры – впервые в России провел парад и выставку электроавтомобилей.

Это шоу стало частью крупного международного проекта «Эко-мобильность – создавая доступную и безопасную среду».

В пробеге кроме «Ниссанов», «Рено» и других известных марок электрокаров приняли участие «Лада Эллада», выпущенная на базе Лады Калины, малыш bravo ego v 2.0 – сверхкомпактный электромобиль-трансформер, позволяющий передвигаться как по дорогам, так и по неавтомобильным зонам, а также красавец Fisker Karma.

Свой электромобиль показало также «Ленэнерго».

Колонна машин проехалась по улицам, прилегающим к кампусу Политеха, рядом со станциями метро «Лесная», «Политехническая» и «Академическая». Маршрут парада символично образовал надпись C02 – формулу углекислого газа.

Фестиваль GREENDAY отметился также открытием третьей в Петербурге электрозаправки.