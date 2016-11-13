Соревнования проходили на Суздальских озерах. Всего в заплыве приняли участие 49 человек из Петербурга, Москвы и Северодвинска.

- Ждали участников из Чили и Франции, но они не доехали, - рассказал Metro директор Федерации зимнего плавания, морж с 20-летним стажем Роман Каркачев. – «Ледостав» был специально запланирован на ноябрь, потому что мы предполагали, что Суздальские озера еще не покроются льдом, и пловцам придется преодолевать серьезные дистанции. А несколько человек собирались переплыть озеро. Но погода все решила за нас.

В результате, организаторы прорубили в озере дорожку длиной 25 метров. Опустили в воду градусник: моржам пришлось плавать при температуре 0,4 градуса.

На фестивале не было возрастных ограничений. Самому юному участнику Вите Ефимову три года, он занимается моржеванием с рождения. Самый взрослый – Федор Тур, ему 78 лет.

Лучшие результаты показали Олег Копылов, Алексей Михайлусов. и чемпион мира по зимнему плаванию Михаил Шаров, который стал звездой заплыва.

- Впервые в зимней воде начал плавать семь лет назад, - рассказывает Михаил. – До этого занимался в бассейне. Не могу сказать, что есть большая разница, но подготовка требуется.

За моржами во время фестиваля с берега наблюдали спасатели. А в воде на подвиги пловцов вдохновляла утка. Она сопровождала всех участников на дорожке.

- На Суздальских озерах много уток, но они, естественно, дикие, - рассказывает Роман Каркачев. – А эта несколько лет назад повредила крыло и прижилась возле клуба зимнего закаливания "Озерки". Мы подкармливаем нашу Серую шейку, а она плавает с нами. Не боится. Наверное, воспринимает моржей как больших водоплавающих животных. Если кто-то плывет с большой скоростью, утка тактично уходит в сторону, чтобы не мешать. Но обычно двигается параллельно человеку.