В торговом центре на Приморском проспекте прошла Международная выставка кошек. На ней можно было полюбоваться мурлыками разных пород, в том числе – самых дорогих и редких.

Во время мероприятия также состоялось шоу мини-пигов, в котором, правда, участвовала лишь одна свинья. Видеть ее среди сверкающих магазинных витрин было довольно неожиданно, поэтому посмотреть на животное сбежалось довольно много народу.

Покупатели радостно делали селфи, а дети гладили и даже обнимали свинью.

- Котам подложили свинью! – смеялись участники занимательного шоу одного мини-пига.