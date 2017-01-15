В Мариинском театре состоялась премьера французского анимационного фильма "Балерина".

Мультфильм от создателей знаменитой ленты "1+1" рассказывает удивительную историю девочки из сиротского приюта, которая, несмотря на все препятствия, встающие на ее пути, добивается исполнения своей заветной мечты – стать балериной. Действие фильма происходит в Париже 1884 года.

В работе над мультфильмом "Балерина" приняли участие актеры Эль Фэннинг ("Супер 8", "Малефисента") и Дейн ДеХаан ("Хроника", "Новый Человек-паук: Высокое напряжение").

В русском варианте герои мультфильма разговаривают голосами Ирины Горбачевой, Илзе Лиепы, Сони Киперман – дочери певицы Веры Брежневой.

Мультфильм "Балерина" выйдет в прокат 26 января.

Премьеру в Мариинском театре посетили Сергей Селин, Елена Бережная и другие артисты вместе со своими детьми.