1. В 2016 году главный приз достался американскому биологу и фотожурналисту Тиму Леймену за снимок «Переплетённые жизни», на котором изображён орангутан, карабкающийся по дереву в индонезийском тропическом лесу. Для того, чтобы сделать его американцу пришлось установить несколько фотоаппаратов с дистанционным управлением и ждать три дня.

2. В категории лучших фотографов до 17 лет победителем стал Бртанец Гидеон Найтн. Птица в веретенообразных ветках платана показалась юному фотографу «практически сверхъестественной, будто сказочной».

3. Американец Тони Ву запечатлел эти динамичные дуги из красных окуней в утреннем свете. Тысячи рыб этого вида ежемесячно собираются на нерест в Тихом океане вокруг Палау.

4. Среди чёрно-белых фотографий лучше стала работа Матса Андерссона из Швеции. Он использовал монохромный эффект, чтобы запечатлеть грусть карликовой совы после смерти её партнёра.

5. Снимок "Выселение" Ганеша Шанкара из Индии стал лучшей фотографией, на которой запечатлены птицы. Длиннохвостые попугаи не растерялись, когда обнаружили бенгальского варана, обосновавшегося в их гнезде. Одна из птиц тут же попыталась выселить захватчика, цепляясь клювом за его хвост.

6. В категории "Город" лучшим снимком стала работа под названием "Бездомная кошка". Индус Найан Ханолкар запечатлел одного из леопардов, которые разгуливают по Мумбаи и давно уже стали проблемой для местных житлей.