В Китае пересняли фильм Джорджа Миллера "Безумный Макс. Дорога ярости", с огромным успехом прошедший в кинотеатрах по всему миру в прошлом году.

Фильм называется "Безумная Шелия" и, судя по трейлеру, выложенному на Youtube, копирует "Безумного Макса" во многих деталях, кроме основной: в главной роли в китайской версии – женщина.

В Сети трейлер вызвал шквал критики. Фильм назвали низкобюджетным и сравнили со студенческим проектом.

- Некоторые видеоблогеры лучше делают спецэффекты и показывают лучшую игру, чем в этом фильме, - пишут пользователи.

- Можно посмотреть как смешную пародию, - комментируют трейлер более добродушные пользователи.

В Китае "Безумная Шелия" выйдет 25 ноября 2016 года.

Примечательно, что фильм "Безумный Макс. Дорога ярости" в Китае в широкий прокат так и не вышел, зато пользовался популярностью в онлайн-кинотеатрах.