8 сентября в Канаде стартовал 41-й Международный кинофестиваль в Торонто, который продлится девять дней. На этом смотре нет жюри и конкурса, победитель будет выбран зрительским голосованием. 18 сентября мы узнаем, проголосовали ли зрители за российские картины "Дуэлянт" и "Зоология", а пока посмотрим, кто съехался на смотр в этом году.

А знаменитостей здесь, как всегда, очень много. На красной дорожке уже показала свой "животик" беременная Оливия Уайлд. Актриса приехала поддержать супруга Джейсона Судейкиса на премьере фильма «Колоссальный», где он исполнил одну из ролей. Кстати, в этой картине снялась и Энн Хэтэуэй, которая тоже прилетела в Торонто.

Именно на кинофестивале в Торонто стало известно, что второго ребёнка ждёт Натали Портман. Актриса на фестивале представила ленту «Джеки», где сыграла Жаклин Кеннеди, и драму «Планетарий». Звезда лично подтвердила слухи о своём интересном положении.

Ещё одна молодая мама Скарлетт Йоханссон покорила поклонников своей стройностью и ярким образом.

Николь Кидман и Руни Мара представили здесь картину "Лев" про Сару, который в пятилетнем возрасте сел не на тот поезд и уехал на другой конец Индии за тысячи километров от своего дома и семьи. 25 лет спустя, воспитанный приемной семьей из Австралии, Сару решает найти свою семью и родной дом.

В Торонто звёзды не только представляют картины, но и веселятся на вечеринках. На таких тусовках можно увидеть и Риз Уизерспун вместе с Люпитой Нионго, Джерардом Батлером и Мишель Уильямс, и нашего Петра Фёдорова и режиссёра фильма "Дуэлянт" Алексея Мизгирёва.