В этом году День знаний в Челябинске запомнится странным происшествием. Местный житель, находясь а неадекватном состоянии, устроил драку на крыше автобуса. Противником молодого человека оказался дорожный рабочий. Об инциденте пишет "Znak".

Утром 1 сентября на Комсомольском проспекте прохожие стали очевидцами захватывающего происшествия. Местный житель каким-то образом залез на крышу автобуса и начал по ней бегать. На протяжении 10 минут полицейские не решались предпринимать активные действия, поэтому находившийся рядом дорожный рабочий в оранжевой жилетке полез разбираться с нарушителем самостоятельно. Инцидент сняли на видео случайные свидетели.

Драка оказалось непродолжительной, но дебошира удалось столкнуть с крыши, и он стал убегать от стражей порядка. Очень быстро нарушитель был схвачен сотрудниками ДПС и ЧОП, проезжавших мимо. При задержании челябинец кричал, что его пытаются убить.

Какие причины побудили молодого человека устроить выходку – неизвестно.