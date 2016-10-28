В Сети набирает популярность ролик спасения енота, который не рассчитал свои габариты и застрял в слуховом окне. Над освобождением любопытного животного пришлось потрудиться - военный тянул его за задние лапы несколько минут.

Как пишут в сообществе Whackstar Hunters в Facebook, где изначально была размещена запись с енотом, он застрял в американском легком танке М41 «Бульдог».

Животное было благополучно извлекли из люка. Перепуганный енот тут же убежал в лес.

Во время "спасательной операции" мужчина рассказал, это не первый подобный случай с енотами.