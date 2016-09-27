В интернете появилось видео, опубликованное на официальном канале Вооружённых сил Украине под названием "Пить! Я! Больше! Не буду! Перевиховання «аватарів» (пер. перевоспитание аватаров) 79-ї ОАЕМБр ЗСУ".

На кадрах бойцы маршируют по плацу, хором повторяя: "Пить! Я! Больше! Не буду!".

Из названия следует, что действие происходит в городе Николаеве, а участники - пойманные на чрезмерном увлечении алкоголем военнослужащие 79-й отдельной аэромобильной бригады.

За один день видео уже успели оценить более 8 тыс человек, которые также развели настоящую полемику в комментариях.

Посмотреть ролик можно ниже.