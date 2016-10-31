В минувшие выходные, 29 и 30 октября, два дня подряд у петербургского выставочного комплекса "Ленэкспо" можно было увидеть вампиров, Джокера, снежного человека, привидений, Смерть и прочую нечисть. Прошедший фестиваль фантастики, кино и науки "Старкон" посвятили празднованию Хеллоуина.

Участники фестиваля погрузились в фантастические миры Стивена Кинга, комиксов Marvel. Впервые Старкон в Петербурге проходил в новом формате: гостей участников и посетителей ждал масштабный квест.

В рамках фестиваля традиционно проходил конкурс косплея. В этом году участники Старкона выбрали образы Джека и Салли (герои мультфильма «Кошмар перед Рождеством»), Джокера и Харли Квинн, Снежного человека, Йеннифэр из Венгерберга, Смерти, Чумы и других.