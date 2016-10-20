Французский модный дом Kenzo и бренд H&M продемонстрировали совместную коллекцию в Нью-Йорке. Прошедший показ звездные гости уже назвали самым веселым в этом сезоне.

Среди гостей были замечены актрисы Элизабет Олсен и Сиенна Миллер, модель Иман, обладательница Оскара Люпита Нионго.

Организаторы самого веселого модного показа решили отказаться от шаблонов. Модели не вышагивали чинно по подиуму с невозмутимым видом. Они танцевали и веселились под взрывные ритмы уличной музыки.

Постановщик Жан-Поль Гуд превратил дефиле в театрализованное шоу с танцорами, барабанщиками, трубачами и битбоксерами.

Представление оказалось под стать новой коллекции Kenzo и H&M. Наряды ярких цветов с необычными принтами отлично смотрелись на танцорах зажигающих на подиуме.

Веселье захлестнуло и звездных гостей самого веселого показа, которые с удовольствием присоединились к дискотеке.

H&M — производитель и ритейлер одежды, обуви и аксессуаров для женщин, мужчин и детей в сегменте масс-маркет. Кроме того, компания выпускает товары для дома. Основана в 1947 году в Швеции. С 2004 года компания создает совместные лимитированные коллекции с известными дизайнерами и модными домами, в том числе Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Versace и Balmain.

Французский модный дом Kenzo был основан в 1970 году японским дизайнером Кензо Такада, который стал первым азиатским дизайнером, покорившим Париж. Сегодня модный дом специализируется на выпуске мужской и женской одежды, а также парфюмерии, ювелирных украшений, часов и мебели.