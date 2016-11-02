Корреспондент Metro побывал в Нью-Йорке на показе совместной коллекции Kenzo и H&M. Яркая одежда, ритмичная живая музыка, под которую на подиум выходили модели, атмосфера праздника и неподдельного единения надолго останутся в памяти у всех, кто попал на одно из самых долгожданных модных событий года.

Буйство красок

Режиссёром показа в Нью-Йорке стал фотограф Жан-Поль Гуд, а хореографом – Райан Хеффингтон.

Это была танцевальная фе­ерия с участием битбоксеров, барабанщиков, трубачей и прочих музыкантов, которые постарались максимально отразить на сцене дух новой, очень эмоциональной коллекции. А когда в конце шоу на сцену посыпалось конфетти, модели ринулись к трибунам и взяли за руки зрителей, чтобы закружиться с ними в танце.

Презентация подарила целую гамму впечатлений от буйного микса: элементов из архивных коллекций Kenzo, сафари-принтов, свитшотов, пальто-халатов и курток с вышивкой. Кто-то обращал внимание на тигровые носки, кому-то приглянулись нарядные платья – каждый нашёл что-нибудь особенное лично для себя.

Аксессуары

Коллекция получилась небывало яркой, в том числе за счёт неповторимых аксессуаров. Бейсболки с анималистическими принтами были украшены бантами, сапогам придали задорный вид толстые контрастные подошвы. Модели также носили сапоги-чулки на высоком каблуке и с «тигриным» принтом, на руках – массивные разноцветные варежки, глаза манекенщиц скрывали очки, декорированные пластиком.

Гости показа

Увидеть долгожданную коллекцию пожелали многие звёзды и иконы стиля. Среди гостей были замечены актрисы Хлоя Севиньи, Лупита Нионго, Розарио Доусон и многие другие. А репортёру Metro посчастливилось сидеть рядом со знаменитой итальянской стилисткой Жильдой Амбросио, примерившей укороченное платье с «кошачьим» принтом.

Коллекция Kenzo и H&M поступит в продажу в более чем 250 магазинах по всему миру с 3 ноября, также она будет доступна для покупки онлайн.