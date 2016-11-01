Джастин Тимберлейк с Джессикой Бил и сыном Силасом стали героями мультфильма «Тролли». Не зря же Тимберлейк в оригинальной версии картины озвучил мрачного тролля Цветана.

Бейонсе и Джей-Зи пошли ещё дальше – они стали куклами в упаковке. Бейонсе – Барби, Джей-Зи – Кен, а и их малютка Блю Айви Картер просто куколка.

Линдсей Лохан выбрала для Хеллоуина образ самого яркого персонажа «Отряда самоубийц» – Харли Квин.

Некоторые знаменитости устроили маскарад не только для себя и детей, но и для питомцев. Сальма Хайек нарядила своих псов в костюмы арестанта, крокодила и тыквы. Ева Лонгория и Риз Уизерспун тоже придумали костюмы для своих псов.

Кстати, блондинка Уизерспун выбрала для себя костюм ведьмы. Компанию ей составили ведьмочка и трансформер.