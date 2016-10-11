Памятник Сергею Довлатову у дома 23 на улице Рубинштейна всё-таки установили. Монтажные работы проходили с 10 до 12 во вторник, 11 октября.

- В субботу основательно установить нам помешала плохая погода, - рассказал Мetro скульптор Вячеслав Бухаев. - Водой залило генератор, поэтому завершить установку не смогли, а повторно работы были назначены на вторник. Теперь памятник на месте - можете сходить и посмотреть. Разве что ещё не уложена брусчатка вокруг.

Напомним, что скульптурная двухметровая композиция с писателем, который стоит в дверном проёме, установлена по распоряжению губернатора Петербурга. Следить за её сохранностью будет Музей городской скульптуры.

Скульптура была установлена на Рубинштейна, так как Сергей Довлатов жил в этом доме в Ленинграде с 1944 по 1978 год.

Отметим, что когда памятник появился на этой улице в первый раз, сообщалось, что его не закрепляли, так как требуется доработка. В начале сентября в городе проходил фестиваль "День Д", посвящённый 75-летию со дня рождения Довлатова. Скульптурная композиция простояла там с 4 по 26 сентября без фундамента, после чего её увезли на доработку.