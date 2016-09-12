Крестный ход в честь православного праздника Дня перенсения мощей Александра Невского традиционно стартовал от Казанского собора. Шествие двинулось по Невскому проспекту в сторону Александро-Невской Лавры. Общегородской крестный ход сопровождала полиция, казаки и дружинники. По данным "Росбалта", в мероприятии приняли участие более 10 тысяч верующих.

Крестный ход 12 сентября парализовал движение транспорта в центре Петербурга. Невский проспект, по мере продвижения колонны с участниками, которые несли иконы и хоругви, поочередно перекрывали движение на различных участках дорог в центре города. Ближе к полудню процессия достигла площади Александра Невского. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение было парализовано на Синопской набережной и набережной Обводного канала - скорость движения составляла по данным на 12.30 около 3 км/ч. Движение по мосту Александра Невского было полностью блокировано - транспорт стоял.

На площади Александра Невского к общегородскому православному крестному ходу также присоединились участники малого крестного хода, который двигался с мощами Александра Невского из Свято-Троицкого собора Лавры. Святой считается покровителем Санкт-Петербурга.

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Отметим, что 12 сентября в Петербурге совпало проведение сразу двух религиозных мероприятий - крестный ход и Курбан-байрама, из-за последнего до десяти утра была закрыта на вход станция "Горьковская", а до 10:30 перекрыты участок Кронверкского проспекта, а также Крестьянский и Конный переулки. Петроградская сторона также простаивала в пробках.