Мероприятие проводится седьмой год подряд, но в этом году впервые приехало в Петербург. Смена площадки объясняется тем, что в нашем городе наконец-то появился современный выставочный зал с потрясающей технической начинкой – отреставрированный «Манеж».



– Нам интересны все новые, и в первую очередь необычные, проекты, где есть синтез разных искусств – музыкального, театрального, изобразительного, электронного, – рассказал Metro Павел Пригара, директор «Манежа». – Это хороший эксперимент, и он будет интересен не только молодёжи, но и людям старшего возраста.

Представленный в рамках выставки проект «Предвосхищение. Конструктор будущего» канадского футуриста, писателя и художника Дугласа Коупленда удивил или, скорее, изумил первых гостей выставки. Он оказался больше похож на спектакль, чем на обычную экспозицию. Гостей встретили шесть сцен разных оттенков, каждая из которых символизировала разные миры. На жёлтой жили учёные, на красной – рабочие в касках, на синей – ковбои, на зелёной – космонавты, на сиреневой – молодые влюблённые, на голубой – спортсмены. На каждой из площадок в режиме нон-стоп танцевали и изображали свои стихии два актёра. При этом они периодически протягивали посетителям со сцены картонные «кубики» разных цветов, из которых те должны были конструировать в центре зала «будущее».



– Вами будет твориться сверхскульптура, – напутствовал зрителей Дуглас Коупленд. – Культура не приходит из ниоткуда, она делается совместными усилиями людей, которые собираются вместе.