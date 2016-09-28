Свою дебютную коллекцию демонстрировал новый креативный директор дома Энтони Слиман, оставивший ради Saint Laurent должность в Versus Versace и работу над авторским брендом.

В первой весенне-летней коллекции дизайнер обратился к истокам бренда и использовал все знаковые произведения основателя марки: прозрачные блузы, смокинг, куртки сафари, хищный леопардовый принт и ботфорты. На подиуме перед зрителями он возродил «сильную женщину» Сен-Лорана, одетую в минималистичных чёрно-белой и золотой гаммах.

Некоторые образы моделей получились кричаще смелыми – под просвечивающие блузы и туники девушки специально не надели нижнего белья, и несколько шокировали своим видом консервативную публику. Зато fashion-эксперты остались показом очень довольны.