В Лос-Анджелесе вручили традиционную премию Glamour Women Of The Year 2016.

Почетные награды получили дизайнер Миучча Прада, гимнастка Симона Байлз, основатели движения Black Lives Matter Патрис Куллорс, Алисия Гарза и Опал Тормети, экс-министр экономики и финансов Франции Кристин Лагард, жертва насилия Эмили Доэ, правозащитница Надя Мурад, модель plus-size Эшли Грэм, певица Гвен Стефани и актриса Зендая.

Впервые обладателем награды на премии "Женщина года" журнала Glamour стал мужчина. Музыкант, лидер группы U2 Боно был награжден за неоценимый вклад в борьбу за права женщин. Он является основателем движения "Бедность - это сексизм", которое борется за гендерное равенство.

Голливудские звезды не упустили шанс блеснуть нарядами на красной дорожке премии Glamour Women Of The Year 2016.

Обладательница премии Эшли Грэм появилась на публике в откровенном наряде. Прозрачный комбинезон подчеркнул все достоинства модели plus-size.

Гвен Стефани прошла по красной дорожке в пышном бальном платье, а актриса Эмбер Херд, впервые вышедшая в свет после разрыва с Джонни Деппом, выбрала для церемонии элегантное платье пастельных тонов.