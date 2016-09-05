Metro подводит итоги дачного конкурса: москвичи присылали фотографии дачных прикидов

Дачный сезон и наш модный конкурс подошли к концу. За это лето мы получили
более 360 писем. Нас буквально завалили сотнями креативных дачных образов.
Перед вами лишь некоторые из самых удачных кадров.
Дачный сезон и наш модный конкурс подошли к концу. За это лето мы получили
более 360 писем. Нас буквально завалили сотнями креативных дачных образов.
Перед вами лишь некоторые из самых удачных кадров.
Наша читательница Елизавета пишет: «У моей бабушки на даче много вещей. Мы с подругой всегда, когда приезжаем ей помочь, надеваем что-нибудь».
Читатель Metro
Артём пишет:
«Вот он – настоящий дачный прикид!»
Читательница Metro Елена пишет: «Было хорошее настроение, отличная погода... Приехала подружка Женя, и мы решили подурачиться».
Наш читатель Андрей пишет: «Это мой брат-близнец Николай на своей даче в Калужской области».
Читательница Галина пишет: «На нас надеты шубы из прошлого века, пошитые из китайских диких камышовых котов».
Читатель Metro Владимир пишет: «Такие гулянья с ряжеными бывают в подмосковном
садовом товариществе «Огонёк-3».
Наша читательница Людмила пишет: «Это я у нас в деревне Починки. Дом выстроил папа, а ромашки сажала мамочка».