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Обновлено : Сегодня 17:50
- Опубликовано : Сегодня 16:24

Metro подводит итоги дачного конкурса: москвичи присылали фотографии дачных прикидов

  • Metro

Metro сделало подборку дачной моды от наших читателей

Metro подводит итоги дачного конкурса: москвичи присылали фотографии дачных прикидов

Дачный сезон и наш модный конкурс подошли к концу. За это лето мы получили
более 360 писем. Нас буквально завалили сотнями креативных дачных образов.

Перед вами лишь некоторые из самых удачных кадров. 

предоставлено читателем газеты Metro

Фото:

Наша читательница Елизавета пишет: «У моей бабушки на даче много вещей. Мы с подругой всегда, когда приезжаем ей помочь, надеваем что-нибудь».

предоставлено читателем газеты Metro

Фото:

Читатель Metro
Артём пишет: 

«Вот он – настоящий дачный прикид!»

предоставлено читателем газеты Metro

Фото:

Читательница Metro Елена пишет: «Было хорошее настроение, отличная погода... Приехала подружка Женя, и мы решили подурачиться».

предоставлено читателем газеты Metro

Фото:

Наш читатель Андрей пишет: «Это мой брат-близнец Николай на своей даче в Калужской области».

предоставлено читателем газеты Metro

Фото:

Читательница Галина пишет: «На нас надеты шубы из прошлого века, пошитые из китайских диких камышовых котов».

предоставлено читателем газеты Metro

Фото:

Читатель Metro Владимир пишет: «Такие гулянья с ряжеными бывают в подмосковном
садовом товариществе «Огонёк-3».

предоставлено читателем газеты Metro

Фото:

Наша читательница Людмила пишет: «Это я у нас в деревне Починки. Дом выстроил папа, а ромашки сажала мамочка».

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