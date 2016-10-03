В минувшие выходные британский принц Уильям с супругой Кэтрин (Кейт Миддлтон) и детьми завершили своё путешествие по Канаде в рамках официального визита. В последний день - 2 октября - герцог и герцогиня Кембриджские прокатились на яхте, которой управляли сами, а уже вечером отправились в местный благотворительный центр. В последний день визита Кэтрин также продемонстрировала два модных образа - от демократичного до элегантного. Однако, как отмечают зарубежные СМИ, Кейт Миддлтон великолепно смотрится в любом наряде.

Когда принц Уильям с супругой Кэтрин и детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой садились в самолёт, их пришла провожать целая толпа поклонников. Маленький принц Джордж был в хорошем настроении, поэтому щедро раздаривал улыбку и махал всем рукой, а принцесса Шарлотта, которую держала на руках Кейт Миддлтон, получила свой первый букет цветов во время своей первой официальной поездки.

Учитывая, какая насыщенная программа была у герцога и герцогини Кембриджских за неделю пребывания в Канаде, не удивительно, что членам британской королевской семьи пришлось переодеваться несколько раз в день. При этом, как шутят журналисты, мало кто скажет, в чём появлялся принц Уильям, внук британской королевы Елизаветы II, зато наряды Кейт Миддлтон даже посчитали. Икона моды и любимица британцев 14 раз появлялась в новом образе - то она щеголяла в одежде демократичных брендов, то в элегантных вечерних платьях с дорогими украшениями из коллекции британской королевы.

Серди дорогих нарядов, в которых щеголяла Кейт Миддлтон в Канаде, - синее приталенное платье от Jenny Packham, зелёное платье Dolce & Gabbana и белое с красным узором от Alexander McQueen. Их стоимость варьируется от 3 до 5 тысяч долларов.

Также герцогиня Кембриджская появлялась и в джинсах и жакете Zara, каждый из которых стоит порядка 50 долларов, и под пиджаком красовался светлый топ из сети магазинов H&M за 15 долларов. Стилисты не раз отмечали, что Кэтрин умеет сочетать самые различные наряды и выглядит при этом стильно.