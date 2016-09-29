Герцог и герцогиня Кембриджские продолжают свой тур по Канаде в рамках официального визита. Во время посещения небольшого канадского города Каркросс, куда прибыли принц Уильям и Кэтрин (Кейт Миддлтон) на пятый день своего визита, членов британской королевской семьи также ждали сюрпризы, интересные мероприятия и сувениры.

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Так как почти весь день герцогу и герцогине Кембриджским предстояло провести на свежем воздухе, то и одежда была подобрана соответствующая. Кейт Миддлтон выбрала наряд местного бренда Sentaler и свои любимые коричневые сапоги до колена, в которых уже появлялась ранее.

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В Каркроссе принц Уильям и герцогиня Кэтрин пообщались с местными жителями, приняли участие в росписи деревянного идола, уменьшенную копию которого им подарили, а также встретились с велосипедистами. Королевской чете тут же выдали по горному велосипеду. Кстати, как призналась накануне в интервью Кеймт Миддлтон, их старший сын принц Джордж уже во всю освоил велосипед и "бомбит" всё вокруг. Родители тут же говорят сыну, что превышать скорость опасно, даже если это двухколёсный транспорт.

Также в Каркроссе Кейт Миддлтон и принца Уильяма привлекла железная дорога - пара прокатилась на старинном паровозе. Как сообщают СМИ, ещё в 1959 году на таком же путешествовали королева Елизавета II и принц Филип во время своего визита в Канаду.